Parket start onderzoek naar omstreden rusthuis nadat demente vrouw (91) onderkoeld geraakte in tuin

De zorginspectie en het parket zijn gisteren een onderzoek ­gestart naar een rusthuis in Overijse, nadat een 91-jarige vrouw met ­dementie daar ’s nachts kon buitenwandelen. Ze werd pas ’s morgens zwaar onderkoeld aangetroffen in de tuin en verkeert in levensgevaar. De uitbater kwam al meermaals in opspraak. “We kregen zelfs klachten dat er ’s nachts alleen maar een con­ciërge rondloopt.”

De Cel Vermiste Personen deed nog maar net uitdrukkelijk een oproep om extra waakzaam te zijn voor hulpbehoevenden tijdens deze koude dagen. Maar de politie in Overijse moest gisteren al meteen in alle vroegte uitrukken naar rusthuis Yas­mina. Het personeel had rond zes uur ’s morgens ontdekt dat een 91-jarige vrouw met dementie vermist was. Toen de agenten arriveerden, werd ze aangetroffen in de tuin. Ze droeg enkel een nachtjapon en was zwaar ­onderkoeld nadat ze ten val was gekomen. “De vrouw verkeert in levensgevaar”, zegt korpschef Sebastien Verbeke. “Hoe lang ze daar al buiten lag, weet momenteel niemand.”

Niet eerste keer

Een bijzonder verontrustende situatie, zo meent het parket Halle-Vilvoorde, dat onmiddellijk een onderzoek naar het rusthuis is gestart. “Er zijn aanwijzingen dat hier sprake is van schuldig verzuim van de bewaking”, zegt parketmagistrate Carol Vercarre. “In een rusthuis met alzheimerpatiënten is het absoluut geen normale situatie dat de deur openstaat.”

Opmerkelijk: rusthuis Yasmina kreeg een jaar geleden de twijfelachtige eer om verkozen te worden tot het “goedkoopste rusthuis van Vlaanderen”. De veertigtal bejaarden betalen gemiddeld 34 euro voor een kamer, terwijl de gemiddelde prijs schommelt tegen de 55 euro. “Dat zegt misschien genoeg, hé”, reageert de Overijse burgemeester Inge Lenseclaes fijntjes.

Volgens haar zijn er al meermaals klachten geweest tegen de uitbater wegens verschillende inbreuken. En onlangs was er ook veel ­discussie na een brand in rusthuis Ofelia, een tweede residentie in Overijse van dezelfde uitbater. “Ik maak mij zorgen om deze instelling, omdat het inderdaad niet de eerste keer is dat hier problemen zijn”, zegt de burgemeester. “Er zijn al meermaals problemen gemeld aan het parket en het Agentschap Zorg. Soms gaat het om kleine dingen. Maar we kregen ook klachten over veiligheid en te weinig personeel. Er zijn zelfs geruchten dat er ’s nachts alleen een conciërge in het rusthuis rondloopt en geen enkele zorgkundige. Het rusthuis heeft ook al eens een opnamestop van zes maanden opgelegd gekregen omdat het niet in orde was met bepaalde zaken. Pas na lang aandringen gebeurde dat. De uitbater loopt er gewoon telkens de kantjes van af. Maar omdat het om een privaat rusthuis gaat, heb ik als burgemeester geen enkele bevoegdheid om in te grijpen.”

Zorginspectie

Het Agentschap Zorg en ­Gezondheid werd gisteren ingelicht over het gerechtelijk onderzoek en stuurt daarom ook de zorginspectie naar rusthuis Yasmina. “De inspectie moet daar nu nagaan of bepaalde procedures niet worden gevolgd en of er iets tegen gedaan moet worden”, zegt woordvoerder ­Joris Moonens.

In het rusthuis zelf waren ze gisteren karig met commentaar. Men stelt er enkel dat het hoogbejaarde slachtoffer gisteren naar buiten kon lopen toen ze samen met een andere bewoner, die wel naar buiten mocht, de afdeling kon verlaten. Volgens een medewerkster was het slachtoffer “intussen ook alweer aan de beterhand”, wat door de politie niet veel later volstrekt werd tegengesproken.

De uitbater van het rusthuis zelf was ondanks verscheidene pogingen niet bereikbaar voor een reactie. Frappant detail: de familie van de ­uitbater haalde eerder al de media nadat haar broer – die ook een rusthuis beheerde – met justitie in aanraking kwam omdat hij grote sier zou hebben gemaakt op de kap van hulpbehoevende bejaarden.

Vorig jaar 91 dossiers van vermissingen van mensen met dementie

De Cel Vermiste Per­sonen heeft vorig jaar 91 dossiers behandeld van vermissingen van risicopersonen met dementie. “We hebben al die 91 mensen gevonden, 86 van hen waren nog in leven”, zegt Alain Remue, die er wel aan toevoegt dat het enkel over dossiers gaat waarbij de Cel de grote middelen inzet. “Niet over mensen die even verd­wijnen maar snel worden teruggevonden.”

Remue deed gisteren in onze krant nog een ­oproep om tijdens deze koude periode alert te zijn voor verwarde mensen. Volgens Jurn Verschraegen, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Dementie, moet daarnaast nog meer worden ingezet op het opleiden en informeren van agenten, hulpverleners en mantelzorgers over het dwaalgedrag van personen met dementie. Want door de vergrijzing is dementie een van de grote uitdagingen. “Verwacht wordt dat het aantal mensen met dementie tegen 2035 met 42,7 procent zal stijgen”, zegt Verschraegen. “In Vlaanderen zijn er 132.000 mensen met dementie. Tegen 2035 zouden dat er 188.000 zijn.”