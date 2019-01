Nieuwe burgemeester kan sjerp nog niet omgorden door elf jaar oude rechtszaak: “Het is vervelend, maar uitstel is geen afstel”

Kris Leaerts werd op 14 oktober vorig jaar met voorsprong verkozen tot nieuwe burgemeester van Kampenhout en zou zichzelf vanaf 1 januari opvolgen. Toch zit er een addertje onder het gras. De vorige en toekomstige burgemeester werd vooralsnog niet officieel benoemd en kent daar nu ook de reden voor.

“Dinsdag werd ik door de gouverneur op de hoogte gesteld dat mijn benoeming voorlopig is uitgesteld”, zegt hij. “Maar uitstel is geen afstel. Het gaat over een rechtszaak waarin een Oost-Vlaamse aannemer wordt beschuldigd van belastingfraude. De zaak is inmiddels elf jaar oud.”

Welke rol Leaerts bij het proces speelt, is niet duidelijk. “Een rol in de rand van het dossier”, stipuleert hij. Hij zegt het volste vertrouwen te hebben in het gerecht en hoopt snel zijn eed te kunnen afleggen. “Ik hoop dat het geen maanden meer aansleept.”

Geschrokken

Leaerts zegt dat de niet-benoeming geen rol van betekenis speelt in de werking van gemeentelijke dossiers. “De vorige burgemeester, en dat ben ikzelf, blijft zijn taak voortzetten. Ik ben en blijf burgemeester. Ook mijn bevoegdheden blijven identiek.”

Toch geeft Leaerts toe geschrokken te zijn van het voorval. Hij zegt dat hij even naar adem moest happen. “Dit had ik niet zien aankomen. De zaak is immers elf jaar oud en dateert dus van voor de periode van mijn vorige mandaat als burgemeester en schepen. Vervelend is het wel.” Het is voorlopig niet duidelijk wanneer het gerecht zich over de zaak zal buigen.

“We willen duidelijkheid”

Oppositiepartij N-VA, tot voor kort coalitiepartner van CD&V (nu Team Burgemeester), zegt via de pers vernomen te hebben over het voorval. “Voor ons is het niet duidelijk wie de taak van burgemeester voorlopig opneemt”, zegt voorzitter Korneel Lenaerts. “Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad werd de niet-benoeming afgeschilderd als een niemendalletje. Dat blijkt nu anders. Dit stoot ons tegen de borst. Ook voor ons is dit geval een raadsel. In mijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie van onze partij stelde ik al openlijk vragen over de voor ons soms bedenkelijke praktijken tussen de nieuwe meerderheid en bouwpromotoren.”

Lenaerts zegt dat sinds het voorval met de gemeentesecretaris (die van ongewenst gedrag werd beschuldigd en eind augustus werd ontslagen, nvdr.) meer dan een half jaar geleden bij enkele partijen de nervositeit zal toenemen. “De zenuwen door dit dossier speelden enkelen parten. We kijken voorlopig toe, maar zullen reageren indien nodig.”