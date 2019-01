Aanslag Joods Museum: werden camerabeelden van Nemmouche “vervalst”?

Heeft de politie de beelden van de schutter van het Joods Museum vervalst, zoals de advocaten van Mehdi Nemmouche (33) beweren? Onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez kwam daar gisteren in de assisenzaal nog even op terug: “We hebben het beeld enkel beter leesbaar willen maken.”

Het gaat om beelden van de bewakingscamera van het museum. De dag na de aanslag verspreidde het gerecht die al. Drie dagen later werd opnieuw een “verbeterde versie” verspreid (kleine foto). Volgens de drie advocaten werd daarbij “de zonnebril van de dader gewist, en in plaats daarvan werden ogen, een neus, een wenkbrauw en een oogkas toegevoegd”. De speurders zouden volgens hen het gezicht van Nemmouche op de foto geplakt hebben, zodat mensen hem in dat beeld zouden herkennen.

“De foto is niet gemanipuleerd”, zei onderzoeksrechter Mendez. “Er zijn geen filters of andere elementen weggehaald of toegevoegd. De resolutie van die beelden is zo laag, dat het zelfs technisch niet mogelijk is. We hebben enkel het beeld aangepast om het leesbaar te maken voor getuigen.”

Volgens Mendez heeft niemand Nemmouche geïdentificeerd op basis van die beelden. Hij werd pas twee dagen later verdacht, toen hij opgepakt werd in Marseille.