Begonnen als grap, geëindigd met “gesjoemel”: ruzie over wie nachtburgemeester wordt

Wuustwezel -

Kiesstrijd om de sjerp in Wuustwezel. Niet dat ze er nog geen burgemeester hebben. Ze hebben er zelfs drie: één echte en twee nachtburgemeesters. En laat dat laatste er nu een te veel zijn, in een gemeente met twaalf cafés. “Ik was eerst”, zegt Job Boogaerts (32). Maar ook Kristof Van Hasselt (37), ofte ‘den Heavy’, wil niet wijken. Het bal van de échte burgemeester moet raad brengen.