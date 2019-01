Belgisch modebedrijf in opspraak tijdens campagne voor Spice Girls: “Voorbeeld voor de kledingwereld, nu beschuldigd van uitbuiting”

Ze werken met zorgvuldig uitgezochte fabrieken, staan hoog aangeschreven bij de Fair Wear Foundation en hebben mensen in dienst om de arbeidsomstandigheden ter plaatse te controleren. Toch krijgt het Belgische modebedrijf Stanley/Stella in de Britse kwaliteitskrant The Guardian zware kritiek voor de ­manier waarop hun kledij in Bangladesh wordt gemaakt. Net nu ze T-shirts leveren voor een campagne van de Spice Girls en de hele wereld toekijkt.