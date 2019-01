Een twintigtal leerkrachten van het Stedelijk Lyceum Lamorinière in Antwerpen heeft dinsdag spontaan het werk neergelegd. Ze zijn bezorgd over hun toekomst, met de nakende verhuis van drie richtingen naar de nieuwe scholencampus Cadix op het Eilandje.

Voor de tweede keer in drie maanden tijd hebben enkele leerkrachten van het Stedelijk Lyceum Lamorinière, in de Lamorinièrestraat spontaan het werk neergelegd. Dat gebeurde gisteren in de ...