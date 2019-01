Twee Russen veroordeeld voor vuistslagen aan Club-spits Wesley in dancing

De twee twintigers die in Diedjies onder meer Club Brugge-spits Wesley Moraes (21) vuistslagen toedienden, moeten een werkstraf uitvoeren.

Op 2 mei 2016 haalde het duo van Russische afkomst uit naar een groepje rond de Club Brugge-spits. Ze deelden enkele vuistslagen uit, waaronder ook aan de spits zelf. Moraes raakte gewond aan zijn oog. Eerst ontkende het duo nog. Maar uiteindelijk gaven ze toe dat ze hadden gevochten. Met 115 uur werkstraf was de zwaarste straf voor Mayr-Ali K. (27), die ook verwikkeld is in een nog een andere strafzaak. De tweede vechtersbaas Rasul Z. ontkende de feiten, maar de rechter oordeelde dat er voldoende bewijzen zijn van schuld. Z. kreeg 65 uur werkstraf.