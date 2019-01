Allemaal willen ze naar de oval office: race voor presidentschap was nog nooit zo vrouwelijk

De strijd om in 2020 Democratisch presidentskandidaat te worden is begonnen. En vooral vrouwen lijken daarin de show te zullen stelen. Bij de Congresverkiezingen in november was een op de drie verkozen Democraten al een vrouw, van de acht presidents­kandidaten voor 2020 is nu al de helft er één. En er zijn er vermoedelijk nog op komst. Krijgen we voor ­het eerst een Mrs. President?