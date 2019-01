CLUBNIEUWS. Genk moet sterkhouder mogelijk enkele weken missen, Antwerp houdt Edmilson in de gaten

Met nog acht dagen te gaan op de transfermarkt is Antwerp nog op zoek naar spelers die een onmiddellijke versterking kunnen zijn. Één van de jongens die het in dat opzicht van dichtbij in de gaten houdt is Junior Edmilson. Sander Berge, het 20-jarige Noorse wonderkind van Genk, heeft een blessure opgelopen aan het linkerbeen. De precieze aard van het letsel is nog niet bekend, maar enkele weken onbeschikbaarheid lijkt mogelijk. Uw clubnieuws van de dag.

Genk moet Berge mogelijk enkele weken missen

Sander Berge, het 20-jarige Noorse wonderkind van Genk, heeft een blessure opgelopen aan het linkerbeen. De precieze aard van het letsel is nog niet bekend, maar de kans dat hij ­zaterdag Moeskroen haalt, lijkt erg klein. Of hij langer onbeschikbaar is, zal ten vroegste vandaag blijken.

Gisteren verscheen op de Genkse sociale media een foto van Berge in het Tongerse Sint-Vesalius­ziekenhuis. Hij droeg een brace aan het linkeronderbeen.

De Genkse trainer Philippe Clement moet zaterdag puzzelen, want hij mist op het middenveld ook de geschorste Pozuelo. De Genkse coach kan Malinovskyi doorschuiven naar de positie tien, met in zijn rug de Genkse youngsters Bryan Heynen en Dries Wouters. Verder kan hij Trossard naar het centrum opschuiven en Paintsil op de flank inbrengen. Ten slotte is ook ­Piotrowski een mogelijk alternatief.(rco)

Antwerp houdt situatie Edmilson in de gaten

Met nog acht dagen te gaan op de transfermarkt is Antwerp nog op zoek naar spelers die een onmiddellijke versterking kunnen zijn. Één van de jongens die het in dat opzicht van dichtbij in de gaten houdt is Junior Edmilson. Die verliet vorige zomer Standard voor het Qatarese Al-Duhail. Toen sprak Antwerp al met hem en ook ik december polste de club al eens naar zijn voorwaarden. Toen was hij onhaalbaar. Ook vandaag is het niet duidelijk hoe Edmilson zelf staat tegenover een terugkeer naar België – er zijn verschillende makelaars die verschillende dingen vertellen –, maar als hij op de markt komt en financieel haalbaar is, dan is Antwerp meer dan geïnteresseerd. Ook Anderlecht en Standard houden zijn situatie in de gaten.

Antwerp trainde een tweede keer in aanloop naar de topper van vrijdag tegen Standard. Haroun (hamstrings) werkte binnen een indivi- dueel programma af, net als De Winter (quadriceps). Govea kwam wel naar buiten. De Mexicaan herstelt nog altijd van een knieblessure. Ook William Owusu hield zich afzijdig. De aanvaller sukkelt met lichte hinder aan de dij. Hij pikt vandaag opnieuw aan. (gegy, dige)

Charleroi op zoek naar vervanger voor Benavente

Charleroi-manager Mehdi Bayat staat voor een loodzware opdracht om een vervanger voor smaakmaker Cristian Benavente te vinden, die naar Egypte trok. Bayat meent dat er intern mogelijkheden zijn – zoals David Henen – maar wil zijn coach Felice Mazzu voldoende opties geven om Play-off 1 te halen. De markt ligt echter niet dik bezaaid met een nummer tien die een directe meerwaarde kan bieden.

Morioka mag beschikken bij Anderlecht en Charleroi onderhoudt goeie banden met die club, maar de Japanner is niet bepaald het type speler dat in het fysieke systeem van Mazzu past. De jonge Nicolas Raskin van AA Gent blijft een optie, maar dan eerder in de breedte en niet als directe vervanger van Benavente.(bvv)

Sneeuw of niet: Mechele traint in korte broek

Sneeuw of geen sneeuw: bij Club Brugge werd er gisteren gewoon getraind. De spelers namen de nodige voorzorgen en verschenen zwaar ingeduffeld op het trainingsveld. Met zowel een muts als een halsverwarmer voor het aangezicht trokken Wesley, Dennis, Nakamba en co. ten strijde tegen de vrieskou. De koukleumen stonden in schril contrast met enkele warmbloedigen, zoals Brandon Mechele, die zowaar opdaagden in korte broek. De training was gepland om 10.30 uur, maar ze kon pas om 11 uur starten omdat het kunstgrasveld eerst sneeuwvrij en bespeelbaar gemaakt moest worden. Daar zorgden enkele vrijwilligers voor met een sneeuwschop en bladblazers. De geblesseerden Danjuma, Vossen, Vlietinck, Rezaei, Peres en Mitrovic bleven wijselijk binnen.(jve)

STVV. Naast Sylla willen Kanaries nog vervanger voor Bezus halen

Hoewel de transfer nog niet in kannen en kruiken is, speurt sportief directeur Tom Van Den Abbeele al naar een opvolger voor Bezus. Naar verluidt polste STVV al bij Morioka, die zelf geweigerd zou hebben. “Zelf willen we Sylla omdat hij een scorende spits is. Ik zag hem vorig weekend nog aan het werk. Wij hebben meer nood aan zo’n scorende spits dan aan een type Bezus. We willen na Mamadou Sylla nog een slag slaan. Maar dat zal dan allicht gebeuren vlak voor het sluiten van de wintermercato.”(gus)

STANDARD. Training in overdekte hal

Door de weersomstandigheden trainden de Rouches gisteren in de overdekte hal van de Académie. Orlando Sa (kuit) kon nog steeds niet hervatten. Ook Pocognoli en Oulare zijn nog steeds out.(bfa)

AA GENT. Lips: “We rekenen op twaalfde man”

“Momenteel zijn er al ongeveer 13.000 tickets de deur uit, maar we hopen dat er nog heel wat meer fans donderdagavond afzakken naar de Ghelamco Arena”, vertolkt Patrick Lips de innige wens van het Gentse bestuur. “De beker is de kortste weg naar Europa en daarom hebben we beslist om de ticketprijzen democratisch te houden. Voor vijf, tien of twintig euro heb je al een ticket. De fans kunnen hun ticket vandaag én morgen tot vlak voor de aftrap aanschaffen aan de loketten. We rekenen op onze twaalfde om een grote stap te zetten naar de Heizel.”(ssg)

KV OOSTENDE. Veld onbespeelbaar: spelers trekken naar fitness

Door de sneeuwval kon er gisteren niet getraind worden op De Schorre. De spelers trokken naar de fitness. Erg vond Verheyen dat niet. “We hebben pas zondag gespeeld, dus echt zwaar zou er toch niet getraind worden”, vertelde de coach. Vandaag zou er weer kunnen getraind worden als de sneeuwval ophoudt. De Sutter en Faes sukkelen met kwaaltjes na Moeskroen, maar zijn er morgen in Gent normaal gezien bij. Zivkovic was weer in Oostende nadat zijn transfer naar Sion alweer afketste.(jve)

KV KORTRIJK. 300ste profmatch voor D’Haene tegen Gent

KV Kortrijk trainde gisteren twee keer op de velden van de Lange Munte. Er werd ook even indoor getraind. Mboyo trainde nog apart. Vandaag krijgt de groep vrij. Donderdag wordt er indoor getraind. Kristof D’Haene speelt zondag tegen AA Gent zijn 300ste profmatch. Hij werkte die voor Cercle en Kortrijk af.(kv)

WAASLAND-BEVEREN. Beslissing Massop uitgesteld

Door de slechte weersomstandigheden werd de oproeping van Milan Massop uitgesteld. Vrijdag weet hij of hij al dan niet geschorst wordt voor zijn overtreding in de match tegen Cercle. De beloften verloren met 0-4 tegen Zulte Waregem. Aan de rust stond de eindstand al op het bord. Volgende week trekken ze naar Kortrijk. Volgens Spaanse media is Rafidine Abdullah in beeld bij Albacete Balompié, het nummer vier uit de Spaanse tweede klasse. De middenvelder mag Waasland-Beveren na amper een half jaartje transfervrij verlaten.(whb)

ZULTE WAREGEM. Gratis busvervoer naar Lokeren

Zaterdag speelt Zulte Waregem een levensbelangrijk duel op bezoek bij rode lantaarn Lokeren. Het busvervoer richting het Waasland zal gratis zijn dankzij een paar commerciële partners, die instaan voor de kosten van de verplaatsing. Essevee krijgt op Daknam 533 zitplaatsen en 560 staanplaatsen ter beschikking. Kaartjes zijn vanaf vandaag te krijgen bij de officiële supportersclubs en in de Essevee Shop.(jcs)