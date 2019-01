Ara Rambo, de papegaai die eind december door een jager uit de lucht werd geschoten in Zoersel, is postuum grote broer geworden. Tien dagen geleden werd broertje Rocky geboren, balsem op het hart voor eigenaar Joseph Verdyck.

De dood van Rambo, een ara die speciaal getraind was voor het vliegen in vrijheid, is nog niet verteerd. Zoerselnaar Joseph Verdyck, die het dier zelf kweekte, met de hand opvoedde en africhtte, krijgt ...