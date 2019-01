Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude hangt na een restauratie van anderhalf jaar en een ommetje langs Wenen opnieuw in Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen. Het schilderij kan sinds dinsdag opnieuw bekeken worden op de vertrouwde plek.

Het schilderij was twee jaar afwezig. Na een grondige restauratie in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel reisde het door naar het Kunsthistorisches Museum in Wenen voor ...