Drugsdealer bedenkt wel erg originele manier om cocaïne te bewaren

Putte / Aalst -

Een 24-jarige man uit Aalst zit in de cel voor de handel in cocaïne. Hij zou voornamelijk in de ruime omgeving van Putte gedeald hebben. Opvallend is dat hij zijn voorraad drugs niet bij hem thuis bewaarde, maar in een geparkeerde auto. Die stond al verscheidene maanden in een doodlopend stuk van de Mechelbaan.