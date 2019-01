Met je ski’s op restaurant? Chef-kok Ignace serveert je een gratis diner

Knokke-Heist -

Gratis op restaurant in hartje Knokke met een skipak aan? Dinsdag kon het in De Savoye. Chef Ignace beloofde een gratis etentje voor elke klant die in volledige wintersportuitrusting de benen onder tafel schoof. Een gezin - vrienden van de chef - voegden daad bij woord. Het resultaat was een even gezellige als hilarische avond. “Ik heb hier totaal geen probleem mee. Tijdens deze doodse periode hebben we zo wat animo”, reageerde De Savoye.