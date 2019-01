Nooit eerder zo veel toeristen in Brugge: “En de zomer was niet eens het hoogtepunt”

Het was enorm druk in het stadscentrum tijdens de kerstperiode. Foto: mvn

Brugge - Stad Brugge pakte dinsdag uit met de toerismecijfers van 2018 en kon een indrukwekkend rapport voorleggen. “Een mooie zomer? December was een absolute topmaand”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (SP.A).

Meer dan 8,3 miljoen bezoekers kreeg de historische binnenstad van Brugge afgelopen jaar over de vloer. Dat zijn er 900.000 meer dan het jaar voordien, en maar liefst 1,85 miljoen meer dan in rampjaar 2016. Door de aanslagen in Zaventem nam het aantal bezoekers dat jaar een stevige duik. De cijfers worden opgedeeld in dagrecreanten, dagtoeristen (bezoekers van buiten de aangrenzende gemeenten) en verblijfstoeristen. Ten opzichte van 2017 gaat iedere categorie er fors op vooruit.

“De bezoekers uit de omliggende gemeenten (9,3 procent meer dagrecreanten, nvdr.) zijn terug van weggeweest na een daling vorig jaar”, zegt schepen van Toerisme Pierins. “Daarnaast vestigden we een record voor de dagjestoeristen (13,1 procent meer, nvdr.). Nooit eerder bezochten zo veel dagjestoeristen Brugge. We komen bijna in de buurt van de zes miljoen.”

Het aantal overnachtingen steeg met 9,6 procent. “Vooral de terugkeer van de Britten en de verdere groei van het toerisme uit Duitsland, Spanje en Italië dragen bij tot de mooie resultaten.” De toeristische minibusjes en de rondvaartbootjes deden het ook enorm goed, en er is nog een andere opmerkelijke vaststelling. Brugge beleefde in 2018 een prachtige zomer, maar het toeristische hoogtepunt volgde pas in de kerstperiode. “December was de absolute topmaand”, gaat Pierins verder. “Het weer had weinig impact, maar we hadden wel geluk met de timing van weekends en feestdagen. Een pluim voor de dienst toerisme die uitstekend werk leverde. We varen mee op de groeiende trend van het internationaal toerisme.”

“Uit een diep dal”

Thierry Lemahieu van vzw Hotels Brugge is tevreden over het afgelopen jaar, maar maakt ook enkele kanttekeningen bij de goede cijfers. “Vergeet niet dat we sinds 2016 uit een erg diep dal moesten klimmen”, zegt hij. “We kijken ook angstig uit naar de gevolgen van de brexit. Dankzij het nieuwe congrescentrum hopen we wel om tijdens midweken meer volk te trekken. Het is belangrijk dat we blijven inzetten op de promotie van het verblijfstoerisme in Brugge.”