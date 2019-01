UberX is geen taxidienst en mag blijven opereren in Brussel

Brussel - De dienst UberX respecteert het Brussels wettelijk kader, zo stelt de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel in een recente beslissing, die Uber woensdag verspreidt. De dienst die passagiers met professionele chauffeurs in contact brengt, mag dus in de hoofdstad blijven opereren.

Verschillende beroepsverenigingen en ondernemingen uit de taxisector hadden een vordering tot schorsing van de activiteiten van UberX in Brussel ingediend.

De rechter van de Franstalige ondernemingsrechtbank verwierp alle rechtsvorderingen tegen Uber en bevestigde ook dat de professionele chauffeurs die de gelijknamige applicatie gebruiken, niet kunnen worden beschouwd als werknemers van de Amerikaanse onderneming.

“Het past (...) te preciseren dat Uber geen vervoerdienst levert; ze is van geen enkel voertuig eigenaar; ze bezit noch een taxi-licentie, noch een VVB-licentie (verhuur van voertuigen met bestuurder, nvdr.)”, staat in de beslissing van de rechter. Het bedrijf onderstreept dat de dienst aangeboden door een chauffeur via de Uber-applicatie dus niet kan worden beschouwd als een taxidienst.

Het bedrijf wil een “betrouwbare partner op de lange termijn voor Brussel” worden. Volgens Uber maken meer dan 1.000 professionele VVB-chauffeurs en 100.000 passagiers gebruik van de applicatie in de hoofdstad.