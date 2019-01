“Journalist schreef tientallen nepstukken voor Nederlandse en Belgische media”

Een Nederlandse ‘journalist’ zou talloze artikels overgeschreven of verzonnen hebben. Enkele verhalen van hem verschenen ook op Knack.be en op Apache.

Het Nederlands opinieblad De Groene Amsterdammer onderzocht 27 artikels die Peter Blasic, vaak ook onder de naam ­Peter Mertens, geschreven heeft voor het weekblad Nieuwe Revu. Daaruit bleek dat “een groot aantal bronnen dat met voor- en achternaam opgevoerd wordt, ook na een uitgebreide zoektocht online niet vindbaar en dus niet te checken is”. Blasic gebruikte bovendien ook tientallen bronnen waarvan alleen de voornaam vermeld is.

De hoofdredacteur van Nieuwe Revu heeft Blasic na dat onderzoek voorlopig op non-actief geplaatst. Intussen heeft Nieuwe Revu ook de 27 artikels ingetrokken “omdat twijfels ontstaan zijn over de vaak anonieme bronnen die hij opvoerde”. Blasic, die eigenlijk als ambtenaar werkt, ontkent.

Buitengezet bij Apache

De Groene Amsterdammer verwijst ook naar de Vlaamse nieuwssite Apache. Die zette Blasic in 2014 al aan de deur nadat een artikel over Oekraïne integraal overgeschreven was uit Foreign Policy, maar pas drie jaar later schrapte de site alle artikels van Blasic uit haar archief.

“Toen meldde de Deense journalist Nikolaj Nielsen ons dat er drie artikels van hem door Blasic overgeschreven waren en op onze website gepubliceerd zijn”, zegt Karl van den Broeck, hoofdredacteur van Apache. “Wij hebben Nielsen vergoed alsof hij die artikels voor ons zou geschreven hebben.” Volgens De Groene betaalde Apache Nielsen 1.600 euro.

“Daarna hebben we alle artikels van Blasic, een dertigtal, van de site gehaald.” Van den Broeck benadrukt dat het om plagiaat ging en niet om fake news. “Hij heeft niets verzonnen dat op Apache gepubliceerd is. We hebben geluk gehad. Daarom vonden we het niet nodig om onze lezers in te lichten. Daar kan je achteraf over discussiëren.”

Schreef ook voor Knack en MO

Blasic schreef, volgens De Groene, sinds 2012 ook artikels voor onder meer Elsevier, HP/De Tijd, de website van Knack, en enkele voor ­Vice. Ook bij ­Elsevier en HP/De Tijd werd hij betrapt op plagiaat, klinkt het.

Blasic zelf ontkent in de Groene Amsterdammer dat hij plagiaat heeft gepleegd. Volgens De Morgen schreef de man ook voor Knack en MO in ons land. Hij schreef in totaal enkele honderden artikels.

In Duitsland kwam onlangs een soortgelijk verhaal naar boven, waar Claas Relotius bij het gezaghebbende Der Spiegel verhalen vervalste.

De Nederlandse krant Trouw ontsloeg in 2014 een redacteur nadat was gebleken dat hij bronnen had verzonnen. De krant schrapte 126 artikelen van zijn hand, waaronder een geruchtmakend verhaal over het bestaan van een “shariadriehoek” in de Haagse Schilderswijk.