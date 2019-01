Minder dan de helft van treinen rijdt op tijd

Slechts 49,1 procent van de Belgische treinen reed vorig jaar op tijd, wat betekent dat ze minder dan één minuut vertraging hadden. Dat blijkt uit nooit gepubliceerde spoorcijfers waarop de krant De Tijd de hand kon leggen.

Vooral in de piek is de stiptheid op het Belgische spoor dramatisch. ’s Ochtends tussen 6 en 9 uur rijdt 40,7 procent van de treinen op tijd, ’s avonds is dat zelfs amper 39,7 procent. Enkel in de daluren (50,8 procent) en in het weekend (58,4 procent) rijdt meer dan een op de twee treinen stipt.

Die cijfers tonen dat de stiptheid op het spoor in de realiteit nog veel lager ligt dan wat de stiptheidscijfers van de NMBS en Infrabel laten uitschijnen. Volgens die officiële, maandelijks gepubliceerde statistieken reed vorig jaar 87,2 procent van de treinen volgens de wettelijke definitie op tijd. Dat betekent dat ze met hoogstens 5 minuten en 59 seconden vertraging aankomen in het eindstation of in het eerste station van de Brusselse Noord-Zuidverbinding.

Maar ook de officiële stiptheidscijfers daalden vorig jaar en blijven ver onder de 92 procent die het afgelopen beheerscontract eist. De meeste vertragingen zijn te wijten aan derden, zoals spoorlopers of persoonsongevallen. Daarnaast zijn er nog problemen met de signalisatie of met het rollend materieel.