Criminelen kunnen ontkomen dankzij nieuwe voornaam

Dubbel zoveel Belgen zijn van naam veranderd sinds de wetgeving op 1 augustus versoepelde, maar die wijziging zorgt voor een veiligheidslek bij de politiedatabank. “Die wordt niet geüpdatet met de laatste gegevens van het rijksregister”, zeggen speurders in Het Laatste Nieuws. “Daardoor kunnen criminelen bij controles ontkomen.”

9.575 Belgen kozen tussen 1 augustus 2018 en 1 januari 2019 een andere voor- of familienaam, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft te maken met de versoepelde wet: wie zijn voornaam wil aanpassen, kan voortaan bij het lokale gemeentebestuur terecht en moet niet langer een aanvraag doen bij de FOD Justitie.

Zo’n nieuwe voornaam komt in het rijksregister en de aanvrager krijgt een nieuwe identiteitskaart. Maar de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), waarin de politie onder meer kan zien wie geseind staat en wie een strafblad heeft, is niet gekoppeld aan het rijksregister. “Een routinecontrole gebeurt bijna altijd op voor- en familienaam . Gevolg: iemand die een gerechtelijk verleden heeft of geseind staat, zal met een nieuwe voornaam als een ‘blanco’ individu uit de computer rollen en dus gewoon mogen doorrijden”, klinkt het in de krant.

Hetzelfde geldt voor personeelsleden van bedrijven die op gevoelige sites werken, zoals een luchthaven of een kerncentrale.