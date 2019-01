Verdwenen voetballer Emiliano Sala stuurde vanuit vliegtuig nog ongerust WhatsApp-bericht: “Als jullie in anderhalf uur nog niets van me gehoord hebben...”

De Argentijnse voetballer Emiliano Sala (28), die maandagavond met een privévliegtuig van de radar verdween, heeft vanuit het toestel nog een audiobericht naar enkele vrienden gestuurd. Daarin heeft hij het over de zorgwekkende staat van het vliegtuig en zegt hij dat hij “schrik begint te krijgen”. Dat maakte de Argentijnse krant Ole bekend.

“Ik zit op een vliegtuig dat eruitziet alsof het uit elkaar gaat vallen.” Dat was een zinnetje in het eerste geluidsbericht dat de 28-jarige aanvaller maandagavond vlak voor zijn verdwijning naar vrienden stuurde. Later volgde nog een boodschap: “Hoe is het met jullie? Als jullie over anderhalf uur geen nieuws van me hebben, moeten ze misschien wel iemand sturen om me te komen zoeken… Ik begin bang te worden!”

Sala werd enkele dagen geleden nog voorgesteld als de nieuwe spits van Premier League-club Cardiff City, dat 17 miljoen euro voor hem betaalde aan het Franse Nantes. Hij had maandagavond met een privévliegtuig van Nantes naar Cardiff moeten vliegen, maar kwam nooit aan. Sindsdien wordt met man en macht gezocht naar de voetballer en zijn piloot.

