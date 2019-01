Oprit E40 afgesloten door geslipte vrachtwagen, ook busverkeer ondervindt hinder

Hoewel het woensdagochtend nog altijd sneeuwt op meerdere plaatsen in Vlaanderen, verloopt de ochtendspits voorlopig vrij normaal. “Rond 7 uur stond er zo’n 70 kilometer file op de Vlaamse snelwegen, evenveel als op een gewone werkdag”, meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Al raden we wel nog altijd aan om voorzichtig te zijn.” Het busverkeer van De Lijn ondervindt wel redelijk wat hinder.

LEES OOK. Code geel voor gladheid, ook waar geen nieuwe sneeuw valt

In Oost- en West-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant sneeuwt het. Er zijn wel vertragingen, maar grote incidenten zijn er niet. “Het was een rustige nacht en ook de ochtendspits komt normaal op gang”, aldus Bruyninckx. “Het is momenteel alleen aanschuiven op de structurele filezones, the usual suspects zeg maar. We merken wel dat door nieuwe sneeuwval niet alle rijstroken berijdbaar zijn. Bestuurders houden best overal rekening met gladde wegen, maar we merken dat de meeste mensen hun rijstijl wel aanpassen.”

Rond 8 uur is er wel een vrachtwagen geslipt op de oprit van de E40 in Sint-Denijs-Westrem. Er was een tijdlang geen doorgang mogelijk, maar ondertussen is het ongeval afgehandeld.

Wie de weg op moet, past best zijn rijstijl aan. In Oost- en West-Vlaanderen valt nog #sneeuw, net als her en der in de regio Brussel. Dit is een camerabeeld bij de #Leonardtunnel. Hou rekening met mogelijke gladheid! pic.twitter.com/RjTwj8r5a8 — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 23 januari 2019

Ondanks #sneeuw en winterse rijomstandigheden zien we vooralsnog een gewone ochtendspits: momenteel 150km file, op de gebruikelijke plaatsen. Wel extra vertragingen in regio Ieper en regio Brugge. pic.twitter.com/NxNawB42V6 — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 23 januari 2019

Vrachtwagen gekanteld

In de Kruishoutemstraat in Machelen (Zulte) is woensdagochtend ook een vrachtwagen gekanteld.

Foto: jcd

Hinder bij De Lijn

De sneeuwval van de voorbije nacht heeft gevolgen voor de dienstverlening van De Lijn. In delen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kunnen sommige plaatsen niet bediend worden of blijven de bussen op de hoofdwegen. Daarnaast rijden de bussen met vertraging, zo laat de openbaarvervoermaatschappij woensdagochtend weten.

In het Pajottenland kan een aantal plaatsen niet bediend worden. Dat is onder meer het geval voor Liedekerke en Dilbeek. In de Vlaamse Ardennen hebben de bussen het niet makkelijk in de regio Oudenaarde-Herzele. De bussen blijven er op de hoofdwegen. In Kortrijk zijn buslijnen 12 en 16 ingekort. Bellegem, Rollegem en Moeskroen worden niet bediend door deze lijnen.