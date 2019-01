Woensdag is het exact tien jaar geleden dat ons land in rep en roer stond. De toen amper twintigjarige Kim De Gelder pleegde een moordpartij in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-Dendermonde. Er vielen drie dodelijke slachtoffers: twee baby’s en een kinderverzorgster. Twaalf anderen raakten gewond. Na een monsterproces kreeg De Gelder in maart 2013 een levenslange celstraf.