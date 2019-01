Club haalt jonge Portugese verdediger met onmiddellijke ingang naar Brugge

In de zoektocht naar een voetballende verdediger is Club Brugge uitgekomen bij Gonçalo Cardoso (18), een linksvoetige centrale verdediger van Boavista.

Cardoso debuteerde dit seizoen op het hoogste niveau en kwam al elf keer in actie in de competitie. Cardoso is ook jeugdinternational bij de U19 van Portugal. Hij geldt als een talent met goeie voeten en een degelijk kopspel dat nog groeimarge heeft.

Bij Club wordt de interesse in Cardoso bevestigd, al klinkt het dat de verdediger vooral als een wissel op de toekomst wordt beschouwd. Hij legt deze week medische testen af en wordt meteen naar België gehaald. Eerst was er nog sprake van dat hij het seizoen zou uitdoen in Portugal. Club zou hem een contract van vier seizoenen aanbieden en een transfersom van 2,3 miljoen euro betalen.