Duurste aankoop van AA Gent wordt met bijna zekerheid verhuurd aan Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft zijn beoogde nummer tien bijna beet. Als alles goed gaat, huurt de Oost-Vlaamse fusieclub Franko Andrijasevic tot het einde van het seizoen zonder aankoopoptie van AA Gent.

De 27-jarige Kroatische spelverdeler, die in de zomer van 2017 voor 4,25 miljoen euro overkwam van Rijeka, geldt nog steeds als de duurste speler uit de clubgeschiedenis van de Buffalo’s. Maar in de Ghelamco Arena kon hij nooit echt zijn stempel drukken. Zo stond hij dit seizoen amper zeven keer in de basis bij de Buffalo’s. In 34 wedstrijden maakte hij twee doelpunten en gaf hij drie assists. Deze winter werd echter duidelijk dat ze in Gent geen toekomst meer in hem zagen. De Kroaat mocht zelfs niet mee op winterstage naar het Spaanse Alicante.

In het Waasland moet Andrijasevic de leemte vullen die Ryota Morioka bijna dag op dag een jaar geleden achterliet. In principe traint hij vanmiddag voor het eerst mee op de Freethiel.