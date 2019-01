Charles Michel neemt N-VA op de korrel: “Het theater is terug: de as N-VA-PS is de as van de shutdown”

Eerste minister Charles Michel (MR) is hard voor zijn voormalige coalitiepartner N-VA. Vooral de “commedia dell’arte” tussen de N-VA en de PS van de laatste weken kan hij maar matig smaken. “De as N-VA-PS is de as van de shutdown”, zei hij woensdag in De Ochtend en op Matin Première.

De ontslagnemende premier zit momenteel in Davos, voor het Wereld Economisch Forum. Tussendoor werd hem ook gevraagd naar de situatie in eigen land. Michel neemt vooral zijn voormalige coalitiepartner N-VA op de korrel, maar ook de Franstalige socialisten krijgen ervan langs.

Theater

“Ik stel de laatste weken opnieuw een vorm van theater vast, van commedia dell’arte tussen de N-VA en de PS”, zegt hij. Hij verwijst naar de aankondiging van de PS om het federaal niveau te heroveren, en de reactie bij N-VA om “iedereen naar het front te sturen”, kandidaat Vlaams minister-president Bart De Wever en kandidaat-premier Jan Jambon voorop. “De PS is de beste electorale agent van de N-VA en de N-VA is de beste electorale agent van de PS, wat ik betreur”, aldus Michel. De keuze van de kiezer is duidelijk, zegt hij. “Er is enerzijds de blokkering van N-VA en anderzijds de MR die vooruit wil. Vergis u niet, de as N-VA-PS, dat is de as van de shutdown.”

Tegelijkertijd is Michel ook teleurgesteld in voormalig N-VA-vicepremier Jan Jambon. Hij zei vorige week dat de huidige onbestuurbaarheid “wel eens goed kan zijn”, omdat het tot confederalisme kan leiden. “Ik ben bijzonder gechoqueerd dat sommigen de laatste dagen hebben gepleit voor een vorm van onbestuurbaarheid. Ik vind dat bijzonder raar, en ongelooflijk”, zegt Michel.

Geen spijt

Spijt van de samenwerking met N-VA heeft de premier niet, zegt hij, “omdat we het communautaire in de koelkast konden stoppen”. De MR stapte in 2014 als enige Franstalige partij in de federale regering. Wat Michel betreft, komt er ook na de verkiezingen in mei geen confederalisme. “Dat is niet mijn keuze.”

Of hijzelf ambities heeft voor een tweede ambtstermijn, wilde hij niet zeggen. “Dat is een logische vraag, maar voorbarig.”