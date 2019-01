Standard pikt Belgisch toptalent Nicolas Raskin op bij AA Gent

Standard heeft zijn eerste winterversterking zo goed als beet. Nicolas Raskin komt over van AA Gent. De 17-jarige middenvelder geldt als een groot Belgisch talent, maar kwam bij de Buffalo’s dit seizoen slechts één keer in actie.

Raskin was dinsdag al aanwezig op de Académie om zijn medische testen af te leggen, ook al zijn de onderhandelingen nog niet volledig afgerond. Het is de bedoeling dat de jeugdinternational per direct de overstap naar de ploeg van trainer Michel Preud’homme maakt. Hij zal er meetrainen met de eerste ploeg en zijn wedstrijden voor de Luikse beloften spelen. In het verleden kwam Raskin uit voor zowel de Standard- als de Anderlecht-jeugd.