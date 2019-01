De baan op met Fluvius: ‘Snel en autonoom kunnen beslissen’

Vanaf 7 februari verdwijnt het logo van Eandis op het grote glazen gebouw langs de Brusselsesteenweg in Melle. Het wordt vervangen door de vloeiende ‘handtekening’ van Fluvius. Wat betekent dat voor de 5.330 medewerkers van het nieuwe eengemaakte netbedrijf, goed voor 7 miljoen gas-, elektriciteits-, kabel- en rioleringsaansluitingen in Vlaanderen?

Achter de mannen (en vrouwen) die de gas doen branden (en de meterstanden opnemen, en nog veel meer), zit een fors bedrijf. Het resultaat van de fusie tussen netbedrijven Eandis en Infrax. Binnenkort zien we overal op Vlaamse wegen het logo van Fluvius opduiken op wagens, werfborden, werkpakken en gebouwen. Technicus elektriciteitsnetten Tim De Bruycker, nettechnicus eerste interventie Kim De Bruycker en afdelingshoofd talentmanagement Bart De Coninck speldden alvast de nieuwe bedrijfsnaam op.

Tot bij u

Bart De Coninck: “Dé verandering voor u en mij, is dat er nu in heel Vlaanderen één aanspreekpunt is voor de meeste openbare nutsvoorzieningen, waaronder elektriciteits- en aardgasdistributie en in veel gemeenten ook riolering en kabel. We zijn dan ook volop aan het integreren en reorganiseren. Daar komt heel wat omscholing bij kijken, met de nadruk op klantvriendelijkheid.”

Dat ligt niet voor de hand voor technici die vooral in beeld komen bij grote infrastructuurwerken en noodinterventies. “Klantgerichtheid is niet langer ‘wij weten wel wat de klant wil’, maar de ambitie om echt naar de klant en diens verwachtingen toe te werken”, zegt Bart. “Mensen worden mondiger. Valt ergens de elektriciteit uit en raakt dat niet meteen opgelost, dan laten bewoners duidelijk blijken dat ze niet tevreden zijn.”

De basisopleiding bevat dan ook een rollenspel en begeleiding in omgaan met ontevreden klanten. Kim De Bruycker: “Ik kom rechtstreeks bij particulieren. Op een stroomonderbreking reageert niet iedereen even geduldig. Daar moet je mee leren omgaan. Een panne in de koelinstallatie of een uitgevallen betaalterminal kan een winkel of een bedrijf veel geld kosten. Klantvriendelijk communiceren is dan de boodschap.”

Is er een breuk in de hoofdleiding, dan komen daar grondwerken aan te pas. Die zijn niet in vijf minuten geklaard. Je creëert begrip door goed uit te leggen wat er gaat gebeuren. “We twitteren en facebooken intensief”, zegt Bart De Coninck. “Zo merken we ook zelf dat er ergens iets aan de hand is, hoe de sfeer is en hoe je er op moet inspelen. Dankzij social media kunnen we laagdrempelig een breed publiek bereiken.”

Peterschap

Voor technici zijn er bij Fluvius tal van opties. Tim De Bruycker legt mee de nieuwe elektriciteitsnetten aan en lost problemen met de hoofdkabels op. Zijn collega Kim komt voor interventies vaker bij particulieren terecht. Allebei hebben ze de shift meegemaakt naar meer digitalisering. Iedere technieker heeft een smartphone op zak.

Tim De Bruycker: “De startfunctie waarin je hier begint, is op Aansluitingen: elektriciteits- en gastellers plaatsen bij de klant. Ik ben doorgegroeid naar Exploitatie, collega Kim naar Eerste Interventie. Toen ik nog op Aansluiting zat, was Kim een jaar lang mijn peter. Ondertussen zit ik 3 jaar in mijn nieuwe functie: nog iets te vroeg om zelf peter te zijn.”

Kim De Bruycker: “Peter blijf je altijd wel een beetje, ook als je het officieel niet meer bent. Je blijft altijd bereikbaar voor je collega. Na tien jaar mag Tim me nog altijd bellen. Of omgekeerd.”

De eerste twee maanden mag je sowieso enkel kijken”, zegt Tim. “Je bent toch anderhalf jaar verder voor je alles zelf mag doen.”

