Politie: “Beelden Joods Museum niet bewerkt bij inbeslagname”

Brussel - De beelden van de bewakingscamera’s van het Joods Museum zijn bij hun inbeslagname niet bewerkt. Dat heeft de politieman die de beelden in beslag heeft genomen, woensdag verklaard op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum. “We hebben een kopie gemaakt van de hele harde schijf, op zo’n manier dat het onmogelijk was om op dat moment die gegevens te bewerken”, zei de man.

LEES OOK: 53 seconden en 13 schoten: details van aanslag op Joods Museum voorgelezen op eerste procesdag

De man was in de avond van 24 mei 2014 opgeroepen, ter ondersteuning van het onderzoek.

“Op dat moment wist ik slechts heel weinig over de feiten, alleen dat er enkele dodelijke slachtoffers waren gevallen”, verklaarde de politieman. “Ik heb in dit dossier ook niet zelf onderzoek gevoerd, enkel ondersteuning geleverd door de inbeslagname en analyse van het informaticamateriaal.”

Ter plekke in het museum een kopie maken van de computerserver waarop de bewakingsbeelden stonden, zou 72 uur geduurd hebben, reden waarom de man de server meenam naar het commissariaat.

“Daar hebben we de hele server gekopieerd, op een dergelijke manier dat het onmogelijk was om tijdens het kopiëren de gegevens te bewerken. Dat werd onze basiskopie. Nadien zijn de videobeelden van formaat gewijzigd maar ook daarbij is er geen manipulatie uitgevoerd, dat is technisch ook onmogelijk.”

Dinsdag hadden de speurders al verklaard dat de beelden van de bewakingscamera niet gemanipuleerd waren toen ze gebruikt werden om een opsporingsbericht te verspreiden, zoals de verdediging van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche al enige tijd voorhoudt.

Op vraag van de voorzitster werden woensdagvoormiddag ook de beelden van de zogenaamde basiskopie vertoond, in een poging meer duidelijkheid te scheppen over die vermeende manipulatie. Daarbij herhaalden de speurders nogmaals dat er van enige manipulatie geen sprake was.