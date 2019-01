Hoek van woning helemaal weg nadat bestuurder van Hummer controle verliest over stuur

/ Zwevegem - In het West-Vlaamse Heestert is afgelopen nacht de bestuurder van een Hummer tegen een woning gebotst. De wagen is waarschijnlijk door het besneeuwde wegdek geslipt en tegen een hoek van het huis geknald. Er vielen geen gewonden.

Het ongeval gebeurde op een recht stuk weg in de Vierkeerstraat. De bestuurder, een man uit Harelbeke, verloor rond half zes ’s ochtends de controle over het stuur. De schade aan de woning is groot. De wagen boorde zich tot in een tweede slaapkamer, maar gewonden vielen er niet. Bewoonster Marcella Yserbyt was wel in shock door het ongeval.

Aannemer Angelino Vanhoenacker kwam na het ongeval ter plaatse om het huis te stutten. De dame zal kunnen terugkeren naar haar woning zodra alle herstellingen zijn uitgevoerd.

Foto: vkk

