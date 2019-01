Wie in Wallonië motor laat draaien terwijl hij snel naar de bakker gaat, riskeert boete van 50 euro

Het heeft altijd in de wegcode gestaan dat je je motor niet zo maar mag laten draaien als de auto niet in beweging is. Maar er is zelden tegen opgetreden. In Wallonië gaan ze dat vanaf 1 maart wel doen. Voor het milieu. Wie op weekend gaat naar de Ardennen is bij deze gewaarschuwd en riskeert een boete van minimum 50 euro.

Volgens de wegcode moet je de motor van de auto uitschakelen bij stilstand, behalve in geval van nood. Maar zeven op de tien chauffeurs laten de motor draaien wanneer bijvoorbeeld de slagbomen aan een overweg naar beneden gaan, zo bleek uit een steekproef die Touring twee jaar geleden deed.

En hoeveel mensen springen niet snel bij de bakker binnen om een brood te halen en laten hun motor ondertussen draaien? Zeker in de winter. Of hoeveel mensen laten ’s ochtends hun motor niet even draaien voor ze vertrekken. Met de verwarming op maximum om de ruiten ijsvrij te maken? En wie heeft nooit zijn kinderen van school gehaald en de motor laten draaien om te vermijden dat de ruiten aandampen?

Toch zegt de federale politie dat er zelden of nooit boetes voor gegeven worden.

In Wallonië gaan ze dat vanaf 1 maart dus wel bestraffen, als ‘milieudelict’. Overtreders riskeren een boete van minimum 50 euro. Maar eerst krijgen ze een verwittiging. Voor wie zijn boete niet betaalt wordt het nadien 130 euro”, zegt de woordvoerder van Waalse minister van Milieu, Carlo Di Antonio (CDH).

“Het gaat om een Waals decreet dat dient om de luchtvervuiling tegen te gaan”, verduidelijkt Stef Willems van Vias.

In 2017 schreven 96 artsen, voornamelijk uit het Brusselse, een open brief met de vraag of de Brusselse regering duidelijke maatregelen wil nemen om de dodende luchtvervuiling in de hoofdstad aan te pakken. Toch is het Wallonië en niet Brussel of Vlaanderen dat de maatregel neemt.

Start-stopsysteem

“De motor stationair laten draaien is al lang verboden in Brussel”, zegt Kathrine Jacobs, woordvoerder van Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH). Maar boetes worden er niet voor gegeven. “Wij sensibiliseren de bevolking wel”, klinkt het.

Ook Vlaanderen heeft voorlopig geen plannen in die richting. “Het is wel zo dat steeds meer wagens uitgerust zijn met start-stopsystemen, wat er natuurlijk voor zorgt dat de wagens steeds minder onnodig draaien”, zegt Stef Willems van Vias.

Veel mensen denken volgens Touring nog steeds dat het aan- en uitschakelen van de motor tot meerverbruik leidt, maar dat klopt niet. Vier minuten stil staan met een draaiende motor is goed voor 0,15 liter brandstofverlies. Een liter brandstof zorgt gemiddeld voor 2,3 gram CO2 uitstoot. Wie aan het milieu denkt, schakelt zijn motor dus altijd uit.