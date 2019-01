“Niet Schieten” wint hoofdprijs Beste Belgische film op Filmfestival van Doornik

Brussel - “Niet Schieten”, de film van regisseur Stijn Coninx over de Bende van Nijvel, heeft dinsdagavond tijdens de slotceremonie van het negende Ramdam Festival in Doornik de hoofdprijs van Beste Belgische film gewonnen. Dat meldt Kinepolis woensdag.

Het feit dat de onderscheiding voor “Niet Schieten” afkomstig is van een Franstalig Belgisch publiek dat niet vertrouwd is met de Vlaamse acteurs, bewijst volgens Kinepolis dat het publiek ook over de taalgrens deze film waardeert.

“Niet Schieten” wordt gevolgd vanuit het standpunt van de grootvader van David Van de Steen, overlever van de laatste aanslag van de Bende van Nijvel op het warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november 1985. De hoofdrol van de grootvader wordt vertolkt door Jan Decleir, Viviane De Muynck kruipt in de huid van de grootmoeder. Drie acteurs vertolken David zelf: de broertjes Mo en Kes Bakker nemen de leeftijd van 9 en 12 jaar voor hun rekening, de volwassen David is een rol voor Jonas Van Geel.

Het Ramdam Festival trok dit jaar bijna 30.000 bezoekers, dat is 10 procent meer dan de editie van 2018. Er werden 76 films vertoond uit 22 landen, waaronder een pak Belgische films.