SP.A waarschuwt: “Risico dat een nieuw watervalsysteem in onderwijs wordt geïnstalleerd”

“Met een pleidooi voor de afschaffing van de eindtermen in de tweede graad, gekoppeld aan de opsplitsing van de doorstroomrichtingen naar enerzijds hogeschool en anderzijds universiteit, riskeert men een nieuwe waterval te installeren.” Dat zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez (SP.A) in een reactie op het memorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat dinsdag op haar ledencongres in Antwerpen werd voorgesteld.

“De onderwijshervorming die werd goedgekeurd door de rechtse Vlaamse regering is zeker niet ideaal”,” zegt Gennez, “maar laat scholen zich daar nu eerst op voorbereiden en ermee van start gaan vooraleer we opnieuw ballonnetjes oplaten.” Ook het pleidooi voor de afschaffing van de eindtermen vindt SP.A een gek idee. “Men vraagt hier om een blanco cheque van de Vlaamse belastingbetaler, “ zegt Gennez. “De eindtermen zijn dé manier voor de overheid om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken.”

“De voorstellen in het memorandum van het GO! liggen wél in lijn met wat SP.A al langer vraagt”, stelt Gennez vast. “Een maximumfactuur in het secundair onderwijs, gratis schoolmaaltijden voor alle kinderen, en een gedeeld vak burgerschap in plaats van verplichte levensbeschouwing voor elk kind.”

“Ook de verlaging van de leerplicht waar GO! voor pleit, is voor SP.A al langer een strijdpunt. Hoe vroeger kinderen naar school gaan, hoe sneller er kan ingezet worden op sociale- en taalontwikkeling. SP.A diende eerder al een voorstel in het Vlaams Parlement in om de leeftijd te verlagen naar drie jaar.”

Crevits op de rem

“Onderwijsminister Crevits lijkt op de rem te staan omdat kleuters verplichten naar school te gaan geld kost”, zegt Gennez. “ Maar dat is een non-argument. We gaan in het verplichten van kinderen om naar school te gaan toch geen besparingsoefening zien? “

Caroline Gennez is tot slot blij dat zowel GO! als Katholiek Onderwijs Vlaanderen het pleidooi van SP.A voor de versterking van zij-instromers in ons onderwijs promoten. “Het meenemen van anciënniteit voor mensen met een carrière buiten het onderwijs brengt extra ervaring in onze scholen én biedt op korte termijn een antwoord op het lerarentekort”, vindt het Vlaams parlementslid.