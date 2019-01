BBC laat oog vallen op Brussel voor vestiging in EU

Indien de BBC wil blijven uitzenden in de Europese Unie na de brexit, heeft de zender een Europese licentie nodig en dus ook een vestiging binnen die Europese Unie. Daarvoor kijkt het bedrijf naar verschillende landen, onder meer België. Andere mogelijkheden zijn Ierland en Nederland. Brussel zou evenwel een logische keuze zijn, klinkt het.

Indien de BBC wil blijven uitzenden in de Europese Unie na de brexit, heeft de zender een Europese licentie nodig en dus ook een vestiging binnen die Europese Unie. Daarvoor kijkt het bedrijf naar verschillende landen, onder meer België. Andere mogelijkheden zijn Ierland en Nederland. Brussel zou evenwel een logische keuze zijn, klinkt het.

In de marge van het Wereld Economisch Forum in Davos - de jaarlijkse bijeenkomst van toppolitici, CEO’s en beleidsmakers - had premier Michel daarover een ontmoeting met de grote baas van de BBC: directeur-generaal Tony Hall. Het ging om een eerste contact. “België staat vaak op de shortlist van bedrijven die zich na de brexit willen verankeren in de Europese Unie”, aldus de premier.