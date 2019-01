Waarom strooien we eigenlijk zout op de wegen en waarom is dat nat gemaakt?

Sneeuw. En dus rijden de strooiwagens weer uit. En gooien we zelf ook zout op het voetpad voor onze deur. Maar waarom net zout? Zijn er geen alternatieven? En hoe komt het dat strooizout op de wegen niet wegwaait? Dit zijn de antwoorden.

Waarom strooien we zout en bijvoorbeeld geen peper?

Zout lost op in water en deze oplossing heeft een lager vriespunt dan water alleen. Daardoor dus gaan het ijs en de sneeuw smelten. Dat is trouwens ook de reden waarom de zee niet zo gauw zal dichtvriezen: veel te zouterig. Peper lost niet op in water en verlaagt ook het vriespunt niet.

Dus gewoon strooien en sneeuw en ijs smelten?

Toch niet. Het zout moet in het ijs en sneeuw worden ingewerkt. Dat gebeurt door het verkeer dat erover rijdt.

Fietsers doen dat dan ook?

Neen. Zij kunnen niet genoeg druk zetten om het zout met de sneeuw en het ijs te mengen. Daarom wordt pekel - een mengeling van water en zout - op fietspaden gesproeid.

Foto: fvv

Welk zout strooit de Winterdienst van Wegen en Verkeer?

Tegenwoordig wordt het agressieve Calciumchloride (CACl2) zelden gebruikt. Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft de voorkeur aan het meer milieuvriendelijke natriumchloride (NaCl), beter bekend als keukenzout. Maar het is niet helemaal gelijk aan keukenzout. Het is minder zuiver omdat er een anti-klontermiddel aan is toegevoegd, anders zouden de zoutvoorraden in de opslagloodsen beginnen klonteren.

Is er genoeg zout voorhanden?

Normaal wel, maar in geval van tekort kan het Agentschap Wegen en Verkeer overschakelen op een prioritair strooiplan, dat de belangrijkste wegen in Vlaanderen nog berijdbaar te kunnen houden.

Wie beslist er waar en wanneer wordt gestrooid?

Vlaanderen is opgedeeld in 9 districten. Daar beslist de verantwoordelijke of de winterdienst uitrukt. Dat gebeurt op basis van gegevens van verschillende meet- en voorspellingsstations. Er kan ook preventief worden gestrooid, bijvoorbeeld een paar uur voor het glad wordt om zo ijzelvorming te voorkomen.

Foto: svdv

Het zout dat die strooimachines verdelen, lijkt nat. Hoe komt dat?

Inderdaad. Het zout wordt nat gemaakt met een mengeling van zout en water (pekel). Door het zout nat te maken blijft het zout beter aan de weg kleven, waait het minder snel weg en kan er accurater worden gestrooid. Daarom rijden de strooiwagens ook schijnbaar traag: 70 km per uur. Op die snelheid waait het zout nog niet weg. De strooibreedte wordt ook aangepast aan de breedte van de weg waardoor er minder zout in de bermen terechtkomt. Dat is beter voor het milieu.

Kan er niet met iets anders worden gestrooid?

In Scandinavië wordt volop geëxperimenteerd met alternatieven zoals zand. Dat kan bij ons niet. Langs al onze wegen liggen rioleringen. Zand zou daar voor verstoppingen zorgen.