Gekantelde vrachtwagens, oprit afgesloten: sneeuw veroorzaakt heel wat overlast in West- en Oost-Vlaanderen

De sneeuwval van afgelopen nacht heeft vanochtend vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen op verschillende plaatsen hinder veroorzaakt. De ochtendspits verliep vrij normaal, maar hier en daar verloren bestuurders de controle over het stuur. De hulpdiensten moesten verschillende keren uitrukken voor ongevallen, die gelukkig meestal beperkt bleven tot blikschade.

Oprit E40 afgesloten door geslipte vrachtwagen

Rond 8 uur is er een vrachtwagen geslipt op de oprit van de E40 in Sint-Denijs-Westrem. Er was een tijdlang geen doorgang mogelijk, maar ondertussen is het ongeval afgehandeld.

Foto: Vlaams Verkeerscentrum

Vrachtwagen gekanteld

In de Kruishoutemstraat in Machelen (Zulte) is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld.

Foto: jcd

Sneeuwruimer in de gracht

In de Scherminkelstraat in Moorslede is een sneeuwruimer in de gracht gesukkeld. Een tractor schoot de onfortuinlijke bestuurder te hulp.

Foto: bfs

School ontruimd

In Gits, deelgemeente van Hooglede, werden vanochtend zo’n 250 leerlingen een tijdlang geëvacueerd uit de vrije basisschool. Leerkrachten merkten dat een van de plafonds van de school begon door te hangen, mogelijk door de sneeuw. De brandweer kwam ter plaatse en een expert zal verder onderzoek doen naar de stabiliteit.

Foto: gsd

Bestuurder van Hummer verliest controle en rijdt huis binnen

In Heestert is afgelopen nacht de bestuurder van een Hummer tegen een woning gebotst. De wagen is waarschijnlijk door het besneeuwde wegdek geslipt en tegen een hoek van het huis geknald. Er vielen geen gewonden.

Foto: vkk

Foto: vkk

Vrouw zwaargewond na botsing met vrachtwagen

Een vrachtwagen en een personenwagen kwamen frontaal in botsing op de N8 Ieper-Veurne ter hoogte van de Nieuwe Herberg in Alveringem. De bestuurster van de personenwagen werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Foto: ptb

Hinder bij De Lijn

De sneeuwval van de voorbije nacht heeft gevolgen voor de dienstverlening van De Lijn. In delen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kunnen sommige plaatsen niet bediend worden of blijven de bussen op de hoofdwegen. Daarnaast rijden de bussen met vertraging, zo laat de openbaarvervoermaatschappij woensdagochtend weten.