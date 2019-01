Man die na dagje verlof niet terugkeert naar gevangenis pleegt negen nieuwe feiten

Sint-Genesius-Rode - Een 34-jarige gedetineerde die na een dagje verlof niet was teruggekeerd naar de gevangenis van Leuze-en-Hainaut (Henegouwen), heeft eind 2018 negen nieuwe feiten gepleegd in de regio Sint-Genesius-Rode. Hij is aangehouden en zit opnieuw in de cel.

Na een reeks inbraken in de periode 9 november tot 15 december 2018 in de regio Sint-Genesius-Rode en Alsemberg, startte de lokale recherche van de PZ Rode een grondig onderzoek. Er werden aanwijzingen en voorwerpen gevonden op de plaats van de feiten, die wezen in de richting van een ex-inwoner van Sint-Genesius-Rode. Die was op 7 november 2018 na een penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis van Leuze-en-Hainaut, waar hij een gevangenisstraf uitzat voor o.a. een reeks inbraken tussen 2013 en 2016.

“De intussen 34-jarige L.B. werd geseind en kon maandag worden gearresteerd door de politie van Bergen”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde

.

Hij wordt ervan verdacht tijdens zijn ontvluchting minstens negen nieuwe feiten te hebben gepleegd:

•Inbraak in café “Ons Parochiehuis” in Sint-Genesius-Rode

•Inbraak in de gemeentelijke parochiezaal van Sint-Genesius-Rode

•Inbraak in winkel voor grasmaaiers Meerts in Sint-Genesius-Rode

•Winkeldiefstal bij Colruyt Alsemberg

•Inbraakpoging in brasserie “De Pastorie” in Alsemberg

•Inbraak in de lokalen van de Chiro in Alsemberg

•Inbraak in taverne “Alzembar” in Alsemberg

•Inbraak in cultuurcentrum “De Meent” in Alsemberg

•Inbraak in dansschool “Pirouette” in Alsemberg

Hij werd na verhoor opnieuw opgesloten in de gevangenis. Hij zal zich op een later tijdstip dienen te verantwoorden voor de nieuwe feiten.