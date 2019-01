België start sanctieprocedure tegen gokbedrijf en voetbalsponsor Betway

De Kansspelcommissie start een sanctieprocedure op tegen organisator van sportweddenschappen Betway, die sponsor is van de Belgische voetbalbond en RSC Anderlecht. Dat melden De TIjd en Le Soir.

De Kansspelcommissie was een onderzoek gestart na eerdere berichtgeving waaruit zou blijken dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en voetbalclub RSC Anderlecht via Betway sponsorgeld met een reukje aan ontvangen zouden hebben. Het adres van het hoofdkantoor blijkt een klein huis in Malta met alleen een naamplaatje en postbus, zo leerde het onderzoek in het kader van de Panama Papers.

Voor het sponsorgeld in het Belgisch voetbal wordt geïnvesteerd, zou het doorgesluisd worden vanuit een postbusadres op de Britse Maagdeneilanden. Daarnaast blijken de toplui van Betway wiens namen online te vinden zijn, in belastingparadijzen te wonen en zou een consultant van het bedrijf in Malta banden hebben met de Italiaanse maffia.

De Kansspelcommissie had in november 2017 te kennen gegeven een onderzoek te zullen voeren naar de vermeende schimmige constructies en heeft woensdag, na overleg met vertegenwoordigers van de zes ministers die aan het hoofd van de Kansspelcommissie staan, beslist een sanctieprocedure op te starten.

Woordvoerster van de Kansspelcommissie, Marjolein De Paepe, zegt in De Tijd dat “de commissie de procedure opstart vanwege de cumul van vergunningen en het gebrek aan transparantie. Bovendien zullen de bevindingen van de Kansspelcommissie worden overgemaakt aan het parket, de antiwitwascel (CFI) en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).”