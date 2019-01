N-VA schuift Steven Vandeput en Zuhal Demir naar voren in Limburg

N-VA Limburg heeft woensdag haar lijsttrekkers voor de verkiezingen van 26 mei officieel voorgesteld. Steven Vandeput trekt de Vlaamse lijst, terwijl Zuhal Demir lijsttrekker voor de Kamer is. N-VA heeft momenteel zowel in de Kamer als in het Vlaams parlement vijf zetels.

Het nationaal en provinciaal kiescollege van N-VA heeft de ontwerplijst voor de beschermde plaatsen in Limburg goedgekeurd. “De lijst is goedgekeurd op het provinciaal niveau met geen enkele tegenstem en één onthouding. We zijn overtuigd dat we de weg omhoog naar de verkiezingen met succes kunnen afleggen”, zegt Steven Vandeput, die zijn ministerpost van Defensie opgaf voor de Hasseltse burgemeesterssjerp.

Vandeput is lijsttrekker voor het Vlaams parlement. Op plaats twee volgt huidig federaal parlementslid Karolien Grosemans uit Herk-de-Stad. Op plaats drie en vier staan respectievelijk Vlaams parlementsleden Jos Lantmeeters uit Genk en Jelle Engelbosch uit Sint-Truiden. Miet Vandersteegen uit Maaseik, voormalig provincieraadslid en adjunct-kabinetschef van minister-president Geert Bourgeois, krijgt de vijfde plaats. Die plaats is, net zoals de zesde plaats voor Marc Penxten, een strijdplaats voor N-VA in Limburg. Lijstduwer is Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans uit Riemst. Fractieleider in de provincieraad Katja Verheyen is eerste opvolger. Hendrik Verbrugge, voormalig fractieleider in de provincieraad, is tweede opvolger.

Voormalig staatssecretaris en Kamerlid Zuhal Demir trekt de federale lijst in Limburg. Zij wil met Bilzenaar Werner Raskin als running mate de strijd aangaan met CD&V-voorzitter Wouter Beke. Frieda Gijbels uit Oudsbergen, voorzitter van N-VA Limburg, staat op de derde plaats, terwijl Vlaams parlementslid Lies Jans uit Hasselt naar plaats vier op de federale lijst verhuist. De strijdplaatsen - plaats vijf en zes - zijn weggelegd voor respectievelijk federaal volksvertegenwoordiger Werner Janssen uit Beringen en Kamerlid Peter Luykx uit Lommel. Huub Broers, burgemeester van Voeren en voorzitter van de provincieraad, duwt de lijst. Joy Donné, voormalig kabinetschef van Jan Jambon, trekt de opvolgerslijst. Mieke Claes, voormalig provincieraadslid en gemeenteraadslid in Sint-Truiden, is tweede opvolger.