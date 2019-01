Burgemeester Buyse blikt 10 jaar na moordpartij terug: “Op 23 januari bestaat hier geen orde van de dag, alleen verdriet”

Hij zit nog op dezelfde stoel, maar hij is dezelfde mens niet meer. Tien jaar na Fabeltjesland is Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde, zelf drie keer opa. Dan voelt het hartzeer van de slachtoffers van Kim De Gelder nog dichterbij. Zeker op deze zwarte verjaardag. “Er zijn momenten dat ik naar mijn klein­kinderen kijk en denk: wat als het hen overkomt?”

Met zijn hart is alles oké, dankjewel. Piet Buyse heeft net het rijk der zestigers betreden. En hij zit fris. Dat was in het voorjaar van 2009 wel anders. Zijn hart klopte plots veel te hard in zijn lijf ...