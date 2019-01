Hasselt / Beringen / Riemst -

Het vertrek van Grete Remen uit de politiek zet de lijstvorming van N-VA Limburg vandaag helemaal in de schaduw. Op een groots opgezette persconferentie werden de namen bekendgemaakt voor de Vlaamse lijst en de Kamer. Maar alle aandacht ging naar Jan Peumans. De Riemstenaar stak niet onder stoelen of banken dat hij kwaad is. Kwaad over hoe zijn partij Grete Remen heeft laten gaan. De onderneemster uit Beringen zou zijn opgestapt na kritiek uit eigen N-VA-rangen.