23 jaar in hoogste klasse, maar Lokeren lijkt ondanks komst Glen De Boeck nu al ten dode opgeschreven: te weinig punten, te grote achterstand

Zeg maar dag met het handje, Sporting Lokeren. Amper 14 punten uit 22 matchen, 6 eenheden achterstand op de voorlaatste. Nog geen enkel team heeft zo’n laag puntenaantal of zo’n grote achterstand kunnen rechtzetten sinds de invoering van het nieuwe competitieformat. Wat de cijfers betreft, zijn de Oost-Vlamingen na 23 jaar hoogste klasse ten dode opgeschreven. De Belgische Jupiler Pro League is zo op weg een vaste waarde te verliezen.

14 punten na 22 matchen. De puntenoogst van Lokeren dit seizoen oogst wel heel schraal. De achterstand op de voorlaatste, Moeskroen, bedraagt ook al zes punten. Dat klinkt op papier misschien niet als onoverkomelijk, maar komt er wel op neer dat Lokeren twee keer meer zal moeten winnen dan de roodhemden om op zijn minst nog op gelijke hoogte te komen. En dat terwijl de mannen van voorzitter Roger Lambrecht de voorbije 22 matchen amper 3 zeges lieten optekenen.

Foto: BELGA

Sinds de invoering van het nieuwe competitieformat - met 16 eersteklassers en 1 rechtstreekse daler - heeft een degradatiekandidaat meestal zo’n 30 punten nodig om de degradatie te ontlopen. Dat wil zeggen dat Lokeren uit zijn resterende 8 wedstrijden meer punten zou moeten halen dan het de voorbije 22 wedstrijden gepakt heeft.

14 punten of minder = degradatie, 6 punten achterstand = degradatie

De geschiedenis geeft Lokeren bovendien weinig hoop. Het is sinds de invoering van het nieuwe format, in 2009-2010, vijf keer gebeurd dat een team na 22 wedstrijden 14 punten of minder had. Geen enkele keer heeft het team in kwestie zich nog kunnen redden. Drie keer had de rode lantaarn net zoals Lokeren nu zes punten achterstand op de voorlaatste. Ook hier: geen enkele keer viel dat nog om te buigen.

Al is voor alles natuurlijk een eerste keer. De Oost-Vlamingen schoven eerder deze week Trond Sollied aan de kant voor Glen De Boeck, en een nieuwe trainer kan al eens een schokeffect teweegbrengen. En De Boeck is iemand die, zoals voorzitter Roger Lambrecht het zo treffend zei - “ervaring heeft met zinkende schepen”.

Foto: Photo News

De Boeck loodste de voorbije jaren Waasland-Beveren, Moeskroen en KV Kortrijk naar veilige haven. Bij Waasland-Beveren en KV Kortrijk had hij wel telkens meer tijd om de degradatie af te wenden. Bij Moeskroen nam hij ook na 22 speeldagen over, maar Les Hurlus stonden toen voorlaatste én hadden ook al 21 punten. Zeven meer dan Lokeren nu heeft.

Mocht Lokeren zich effectief niet kunnen redden, moet de Jupiler Pro League afscheid nemen van een vaste waarde. De Oost-Vlamingen spelen sinds 1996 onafgebroken in de hoogste klasse van het Belgische voetbal.