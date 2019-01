Hoe een negenjarige jongetje de brutale politiemoord op zijn ouders en zusje blootlegde

Uren nadat hij afgelopen zaterdag zijn ouders en zusje had verloren in een bloederige schietpartij, legde een negenjarig Pakistaans jongetje de brutale politiemoord van zijn familie en bijhorende doofpotoperatie bloot.

Het bericht van de Pakistaande politie meldde zaterdag dat “hoog opgeleide antiterrorisme-troepen vier terroristen met banden met Islamitische Staat hadden gedood in een veiligheidsoperatie ten zuidwesten van Lahore, nadat die het vuur hadden geopend op de agenten.” Drie andere terroristen waren op een motor ontsnapt aan de schietpartij in de stad Sahiwal, aldus de politie.

De doden: Mohammad Khalil, zijn vrouw Nabeela, hun dochter Areeba (12) en een vriend van de familie, Zeeshan. Volgens de politie waren het vier terroristen die betrokken waren bij de kidnapping van een Amerikaan en de zoon van een voormalig eerste minister.

Gaten in de officiële versie

In een eerste versie van de feiten reisden de zeven terroristen samen in een wagen en op een meerijdende motor, hadden ze wapens en explosieven bij zich, en openden ze zelf eerst het vuur op de politie, die enkel “uit zelfverdediging” had teruggeschoten. “Na de schietpartij waren vier terroristen, waaronder twee vrouwen, gedood door kogels van hun kameraden. Drie van hun vrienden konden wegkomen”, aldus een mededeling van de politie.

Maar toen begon de kleine Umair Khalil in het ziekenhuis te praten met journalisten. En zijn verhaal klonk ietwat anders dan de officiële versie. Volgens de negenjarige jongen was hij met zijn familie op weg naar een huwelijk toen ze door de politie werden tegengehouden aan een tolhuisje. “Mijn vader wou hen ons geld geven, maar smeekte hen om niet te schieten. En toen begonnen ze te schieten”, aldus Umair. De video met de getuigenis van de jongen, die grote gaten schoot in het officiële verhaal, verspreidde zich razendsnel op sociale media.

Drie kinderen achtergelaten aan tankstation

Vervolgens doken camerabeelden op die het verhaal van Umair leken te bevestigen. Daarop is te zien hoe agenten op een wagen schieten, de drie kinderen ontdekken, en vervolgens gewoon wegrijden terwijl ze nog een paar kogels afvuren op het voertuig. Op de beelden is nergens een motor te zien, en er bestaat geen enkel bewijs dat de inzittenden van de wagen wapens hadden, of op de politie hadden geschoten.

Op foto’s van de wagen zijn inderdaad vier dode inzittenden te zien: de bestuurder heeft zijn gordel nog om, en een hand op het stuur. Een andere man zit naast hem, een vrouw en een jong meisje achterin. De ouders van Umair, zijn 12-jarig zusje en hun familievriend waren vermoord. Umair en zijn twee nog jongere zusjes die de schietpartij hadden overleefd, werden later achtergelaten aan een tankstation.

Onder druk door verontwaardiging

De Pakistaanse politie heeft al decennialang een bijzonder dubieuze reputatie, waar agenten geloven dat ze wel van hogerhand beschermd zullen worden als er iets misgaat. Dat bleek in eerste instantie ook: de minister van Informatie van het district Punjab liet weten dat Zeeshan, de man achter het stuur van de wagen, een ″gezochte terrorist” was, en verklaarde de andere dodelijke slachtoffers als “collateral damage”. En de minister van Justitie benadrukte dat de operatie “100 procent correct” was uitgevoerd.

De verontwaardiging steeg echter snel. Zelfs de Pakistaanse eerste minister Imran Khan liet op Twitter weten “geshockeerd” te zijn door de beelden van “getraumatiseerde kinderen die hun ouders voor hun ogen hadden zien doodschieten”.

Zaterdagavond werd de druk van de publieke opinie finaal te groot. Verschillende agenten werden gearresteerd, en een officieel onderzoek naar het incident opgestart. En gisteren moest de minister van Justitie aankondigen dat verschillende hoge antiterrorisme-officieren van hun post werden ontheven, en dat de vijf agenten die betrokken waren bij de schietpartij voor het gerecht zouden worden gebracht. Met dank aan de negenjarige Umair.