OPROEP: Wat doet jouw kind voor het klimaat?

Nooit met de auto naar school, geen boterhammen in zilverpapier of water in plastic flessen, of zelfs alleen maar kledij van een ethisch label dragen: in welke mate zet jouw kind zich in voor het klimaat? Of misschien vindt zoon of dochter dat de politici eerst een signaal geven vooraleer hij beslist om minder vlees te eten en nooit meer met het vliegtuig op reis te gaan.