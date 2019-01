Boeken toe bij Frima: bijna honderd werknemers staan op straat

Oostende - Bijna honderd werknemers van Frima, een Oostends bedrijf dat diepvriesmaaltijden maakt, staan op straat. Het bedrijf doet de boeken toe. Dat meldt Focus-WTV.

Het einde van Frima is geen complete verrassing: het bedrijf is al drie jaar verlieslatend en een herstelplan bracht geen soelaas nadat het al driemaal beschermd was tegen schuldeisers door de handelsrechtbank. Nu ook het belangrijke contract met McCain verloren ging, was er nog amper hoop over.

In totaal verliezen 15 bedienden en 83 arbeiders hun job, maar voor een tiental van hen wordt wellicht een oplossing gevonden bij collega Frigilunch uit Veurne.