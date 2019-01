Het loopt nog niet gesmeerd maar toch niets dan lachende gezichten bij Anderlecht op autosalon

Sportief loopt het nog niet gesmeerd, na de nederlaag in Gent moet Anderlecht nog knokken om Play-Off 1 te halen, maar coach Fred Rutten is er duidelijk wel al in geslaagd om voor een positieve sfeer te zorgen bij paars-wit. Op het autosalon dan ook niets dan lachende gezichten bij het (verplichte) sponsorbezoekje.