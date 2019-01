Belgen boven bij nominaties voor Césars: ‘Girl’ maakt kans in categorie beste film

België is goed vertegenwoordigd bij de 44ste uitreiking van de Franse filmprijzen, de Césars. Bij de genomineerden zijn Lukas Dhont met zijn debuut ‘Girl’, en voorts onze Franstalige landgenoten Guillaume Senez, Virginie Efira en Cécile de France. ‘Girl’ won eerder al de prijs voor de beste Europese debuutfilm op de European Film Awards in Sevilla.

De films ‘Girl’ van Lukas Dhont en ‘Nos batailles’ van Guillaume Senez zijn genomineerd in de categorie ‘beste buitenlandse film. Ze nemen het op tegen ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ van Martin McDonagh, ‘Capharnaüm’ van Nadine Labaki, ‘Cold War’ van Pawel Pawlikowski, ‘Hannah’ van Andrea Pallaoro en Gouden Palm-winnaar ‘Shoplifters’ van Hirokazu Kore-eda.

Bij de vrouwen is onze landgenote Virginie Efira tweemaal genomineerd: als ‘Beste actrice’ in ‘Un amour impossible’, en ook voor de ‘beste vrouwelijke bijrol’ in ‘Le Grand Bain’. In de categorie ‘beste actrice’ neemt Efira het ook op tegen een andere Belgische actrice: Cécile de France (Mademoiselle de Joncquières).

België kan ook nog een nominatie verzilveren in de categorie kortfilm met ‘Kapitalistis’ van Pablo Munoz Gomez, en ‘Les petites mains’ van Rémi Allier en voor de documentaire ‘Ni juge ni soumise’ van Jean Libon en Yves Hinan.

Onze landgenoot Benoît Debie is ten slotte ook nog genomineerd voor een ‘technische’ César voor ‘beste fotografie’ in ‘Les Frères Sisters’ van Jacques Audiard. De uitreiking van de Césars vind op 22 februari plaats in Parijs.