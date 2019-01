Ritchie De Laet maakt furore in Australië... als spits

Vorig seizoen keerde Ritchie De Laet even terug naar Antwerp maar sinds september wordt de 30-jarige verdediger door Aston Villa uitgeleend aan het Australische Melbourne City FC. En daar maakt hij dezer dagen furore... als vlotscorende spits.

Dit seizoen kon Ritchie De Laet al zes keer scoren voor Melbourne City FC, waarvan vier doelpunten in 2019. Dat zijn straffe statistieken voor een verdediger. Maar wat blijkt? De Laet wordt sinds kort in een meer aanvallende rol uitgespeeld. Tegen Western Sydney speelde hij zelfs in de spits en zorgde hij met twee doelpunten voor een spectaculaire 4-3-zege.

“Ik weet dat hij een flankverdediger is maar de positie vooraan is vrij natuurlijk voor hem”, aldus coach Warren Joyce, die De Laet als coach al kent van bij Antwerp en de beloften van Manchester United. “Hij heeft daar al eerder gespeeld en hij kan doelpunten maken.”

Bekijk hier de doelpunten van De Laet tegen Western Sydney: