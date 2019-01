Zaterdag begint de ticketverkoop voor Tomorrowland: alles wat je moet weten

Zaterdag 26 januari om 11u start de Belgische voorverkoop van Tomorrowland 2019. Belangrijk: iedereen moet een Tomorrowland-account hebben vóór de lijnen openen om een ticket te kopen. In dit artikel vind je alle informatie die je nodig hebt voor een weekend ‘Madness’.

Ook dit jaar vindt Tomorrowland in Boom weer plaats gedurende twee weekends: 19-20-21 juli en 26-27-28 juli. Het thema dit jaar heet The Book of Wisdom: The Return.

Hét belangrijkste wat je moet doen voor zaterdag 26 januari, 11u, is een persoonlijk account aanmaken via de website van Tomorrowland. Zonder die registratie kan je zaterdag geen ticket kopen. Daarnaast is zo’n account ook van belang om de tickets te personaliseren. De Tomorrowland-armbandjes worden verstuurd in een speciale schatkist.

Dit weekend gaat de Belgische voorverkoop voor Tomorrowland-tickets en DreamVille dus van start, op 26 januari om 11u Belgische tijd. De rest van de tickets wordt verkocht op 2 februari om 17u. Vorig weekend (19 januari) ging de Global Journey-verkoop al van start.

Belangrijk: je kan voor maximum 4 personen tickets aankopen (met uitzondering van de Friendship Garden Package).

(Lees verder onder de video.)

Prijzen

Dagtickets

Een gewoon dagticket voor Tomorrowland kost 105,50 euro. Een Pleasure Day Pass (toegang tot Tomorrowland + toegang tot 3 verschillende comfort zones voor 1 dag) kost 148,50 euro. Voor een Comfort Day Pass (toegang tot Tomorrowland + toegang tot de VIP-zone aan de Mainstage en 4 andere stages voor 1 dag) betaal je 190 euro.

Daarbij komt ook nog de kost voor de Treasure Case, de schatkist waarin het Tomorrowland-armbandje geleverd wordt. Voor levering in België betaal je 11,50 euro.

Volledig weekend

Voor een Full Madness Pass betaal je in voorverkoop 249 euro. Een Full Madness Comfort Pass (toegang tot Tomorrowland + toegang tot de VIP-zone aan de Mainstage en 4 andere stages voor 1 weekend) kost in voorverkoop 440 euro.

Voor een overnachting op DreamVille, de camping van Tomorrowland, betaal je 72 euro, 18 euro per nacht. Daar zijn ook enkele speciale ‘packages’ beschikbaar. Het is niet mogelijk om een apart DreamVille ticket te kopen, je moet altijd een DreamVille Package of Global Journey Package met DreamVille accommodatie kiezen. In een DreamVille Package zit altijd een Full Madness Pass of Full Madness Pass Comfort.

Line-up

Voor het volledige programma is het nog even wachten, maar Tomorrowland maakte wel al 14 stage hosts bekend, die een podium naar zich genoemd krijgen en staan voor een bepaalde stijl of stroming. Opvallend daarbij is basketlegende Shaquille O’Neal, die zijn eigen ‘Shaqs Fun House’ opent. Ook Oscar & The Wolf krijgt een eigen stage.

1. Epic Holo Show bij Eric Prydz

2. Nina Kraviz

3. Shaqs Fun House

4. Oscar & The Wolf presents Infinity

5. Gianlucca Vacchi

6. Claude Vonstroke - Dirtybird Podium

7. Tale of Us present Afterlife

8. Carl Cox invites Space Ibiza

9. Hexagon

10. Q-Dance

11. Belgische Beats

12. Psy Trance by Alteza Records

13. Generation Smash

14. Paul Van Dyk