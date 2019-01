AA Gent-trainer Jess Thorup voor halve finale in beker tegen KV Oostende: “0-0 zou voor mij eventueel al goede uitgangspositie zijn”

Na de deugddoende thuisoverwinning in de competitie tegen Anderlecht - de eerste zege van AA Gent dit seizoen tegen een team uit de top zes, wacht er het team van Jess Thorup morgenavond de heenwedstrijd van de halve finale tegen KV Oostende: “Nu gaat het om een bekerwedstrijd met een heen - en terugduel. Het voornaamste is nu om een goed resultaat neer te zetten. Verliezen is uit den boze. Iedereen meent dat we met 3-0 of 5-0 zullen winnen maar dat is niet zo. Oostende is een sterke tegenstander. 0-0 of 1-0 zou voor mij eventueel al een goede uitgangspositie zijn.”

Door de inval van Koning Winter was het de voorbije dagen alle hens aan dek voor de terreinverzorgers ten lande en ook in Gent was men vanochtend druk in de weer om zowel het trainingsveld als de grasmat in de Ghelamco Arena sneeuwvrij te maken: “Het is winter in België en het heeft veel gesneeuwd. Jullie zijn daar blijkbaar niet zo vertrouwd mee maar voor mij is dat natuurlijk wel anders (lacht). Er was vanochtend 8 man in de weer op ons trainingsveld. Niet enkel de spelers doen er dus alles aan om goed te kunnen werken, waarvoor dank! Ook in de Ghelamco Arena hebben ze zelfs de speciale verlichting aangezet om de grasmat in een goede staat te hebben.”

In de vorige ronde trok AA Gent al daags voor de partij op afzondering naar Sint-Truiden maar voor de heenwedstrijd tegen KV Oostende probeert Thorup zijn team een zo vertrouwd mogelijk programma te geven: “De belangrijkste reden was de grasmat: daarom hebben we toen beslist om vroeger af te reizen naar Sint-Truiden. Dat probleem stelt zich nu niet. We hebben alle vertrouwen in onze grasmat, daarom houden we in onze voorbereiding nu zo normaal mogelijk.”

“Elke bekerfinale is uniek”

Toch beseft Thorup dat dit voor AA Gent misschien wel één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen wordt: “Bekerwinst betekent een rechtstreekse kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League dus deze halve finales zijn enorm belangrijk voor de toekomst van de club. Financieel maar vooral ook sportief. Die groepsfase afwerken zorgt voor een enorme evolutie in de ontwikkeling van onze spelers, dat moet ons doel zijn.”

“Maar het worden heel zware wedstrijden. Ook al is dit de kortste weg naar Europa”, aldus de Gentse oefenmeester die maar liefst drie gewonnen bekerfinales op zijn conto heeft. “Ik won de beker als speler tweemaal en als trainer één keer. In ons team hebben we niet zoveel bekerervaring. Ik ga nu niet verklappen wat ik mijn jongens vlak voor de partij zal zeggen maar elke bekerfinale is uniek: het is telkens een dag die je nooit vergeet, zeker als je de finale wint. Maar je moet eerst die finale bereiken om die kans te krijgen om geschiedenis te schrijven.”