Weyts niet van plan gokreclame bij De Lijn te verbieden

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet van plan gokreclame op bussen en trams van De Lijn te verbieden. “Als het toch zou verboden worden, moet gokreclame ook elders verboden worden, anders is het voor De Lijn een ongelijke wedstrijd”, zo antwoordde minister Weyts op vragen van Jan Bertels (SP.A) en Imade Annouri (Groen). Zij reageerden ontgoocheld op het antwoord van Weyts en vinden dat de Vlaamse overheid het goede voorbeeld moet geven.

De voorbije week doken er berichten op over gokcrelame op bussen en trams van De Lijn. De Lijn moest ook een bepaalde gokreclame intrekken omdat het bedrijf in kwestie niet de juiste vergunning had. In het Vlaams Parlement voelden Jan Bertels (SP.A) en Imade Annouri (Groen) minister Weyts aan de tand over de kwestie. Zij vinden het “onaanvaardbaar” en “onvoorstelbaar” dat De Lijn reclame voor gokken aanvaardt terwijl het aantal problematische gokkers stijgt.

Maar minister Weyts is niet van plan om gokreclame bij De Lijn te verbieden. “Van twee dingen één. We vinden dat De Lijn performant moet zijn en vragen dat ze in de toekomst de toets met private spelers doorstaat. Voor mij geen probleem als we gokreclame bij De Lijn verbieden, maar als we gokreclame daar verbieden, moeten we het ook elders verbieden. Anders vraag je aan De Lijn om een voetbaldwedstrijd te spelen met één hand op de rug gebonden”, aldus Weyts.

Vraagstellers Bertels en Annouri reageerden ontgoocheld op het antwoord van de N-VA-minister. Zij vinden dat de Vlaamse overheid via De Lijn het goede voorbeeld moet geven. “Een overheidsorganisatie moet meer deontologie aan de dag legggen dan private spelers”, aldus Bertels. Hij wijst erop dat de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB wél een verbod op gokreclame heeft ingevoerd. Ook Annouri vindt dat De Lijn het voortouw moet nemen. “Lead by example”, aldus Annouri.

Ook uit de eigen meerderheid klonken er kanttekeningen. Zo vindt Dirk De Kort (CD&V) dat De Lijn zich “professioneler” moet opstellen. Hij vindt het ook vreemd dat de Vlaamse overheid aan de ene kant preventiecampagnes rond de gokproblematiek organiseert, maar tegelijk gokreclame op het openbaar vervoer toelaat.