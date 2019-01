Griepepidemie laat op zich wachten: opvallend weinig zieken voor de tijd van het jaar

Er is nog steeds geen sprake van een griepepidemie in ons land, zo blijkt woensdag uit een nieuwe update. “De griep laat deze winter opvallend lang op zich wachten”, zegt Nathalie Bossuyt van wetenschappelijk instituut Sciensano. “De voorbije jaren was de epidemische drempel in derde week van het jaar meestal al overschreden.”

In heel Europa komt de griep dit jaar relatief laat. “Maar intussen is de epidemie in de meeste landen wel al op gang. België is een van de laatste waar er nog maar weinig zieken zijn.”

De afgelopen week bezochten per 100.000 Belgen zo’n 90 mensen hun huisarts met griepachtige symptomen. Om van een epidemie te spreken, moeten er twee weken na elkaar minstens 150 mensen per 100.000 Belgen de griep krijgen.

Eind december al bleek dat er in ons land erg veel gevaccineerd is deze winter. Maar of dat de oorzaak is van de vertraging is niet duidelijk. Volgens sommigen zou de warme decembermaand het uitblijven van de griep verklaren. Hoe kouder het weer, hoe vaker mensen immers binnenblijven en hoe makkelijker ze infecties verspreiden. Maar ook daarover is nog geen duidelijkheid. “De late start betekent ook niet dat we dit jaar sowieso een korte of weinig intense epidemie krijgen”, zegt Bossuyt. “De griep is heel onvoorspelbaar.” Wat wel goed nieuws is: in de landen waar de griep op dit moment wel al woedt, gaat het tot dusver om een milde variant.

Gemiddeld is ons land elke winter zo’n zes tot twaalf weken in de ban van het griepvirus. Vorige winter raakten meer dan een half miljoen Belgen besmet, opvallend meer dan de jaren daarvoor. Tijdens de epidemie stierven ruim 3.000 meer mensen dan verwacht.